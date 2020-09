Homem se joga da ponte do Rio Tucunduba e morre afogado

Antônio Carlos era alcoólatra e embora tenha família, ele vivia em situação de rua

No final da tarde desta sexta-feira (18), um homem identificado como Antônio Carlos dos Santos, de 51 anos, teria se jogado da ponte do Rio Tucunduba no bairro do Guamá, em Belém

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Paulo Alfaya, a corporação foi acionada por volta das 17h com a demanda de moradores, dizendo que um homem teria se jogado da ponte do rio Tucunduba no bairro do Guamá, em Belém. Pouco tempo depois a vizinhança encontrou o corpo de Antônio boiando.

Segundo relatos, Antônio Carlos era alcoólatra. Embora tenha família, ele vivia em situação de rua. E esta não foi a primeira vez que ele embriagado se jogou no rio para tomar banho, mas hoje ele não conseguiu retornar.

Guarnições dos Bombeiros e a perícia do Centro de Perícias Criminais Renato Chaves estiveram no local e, em trabalho conjunto fizeram a remoção do corpo, que já havia sido retirado do rio por pessoas da comunidade.