Homem tira soneca em rede armada na pista do BRT

Que paraense gosta de dormir em rede todo mundo sabe, afinal de contas, a maioria das pessoas que vivem na região amazônica possuem hábitos que são heranças das sociedades indígenas. Entretanto, uma cena no mínimo inusitada chamou atenção de quem passou na última segunda-feira, 15, perto da Avenida Almirante Barroso, entre as travessas Angustura e Lomas Valentinas. Um homem armou e deitou em uma rede na canaleta do BRT.

O registro foi feito pelo cantor e compositor Bruno Costa, que divulgou em suas redes sociais, e logo a publicação tomou grande proporção. O músico não soube dizer se o homem dormiu na área, porém disse que a imagem foi registrada às 21h. Ele acredita que o ‘soneca’ permaneceu por bastante tempo deitado na rede.

“Acho que chegou a dormir sim”, contou Bruno Costa, que reside em frente ao local. No dia seguinte, o homem não foi mais visto no BRT e a rede também não estava mais no local.