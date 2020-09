Homem ‘usa’ serpente em vez de máscara no ônibus; veja

Os passageiros de um ônibus no Reino Unido passaram por um teste para cardíacos ao depararem com um passageiro ‘usando’ uma cobra enorme em vez de uma máscara facial, em Salford nessa segunda-feira, 14. Alguns até se divertiram com a cena.

O homem usou o grande réptil, que estava pendurado no pescoço, como cobertura para o rosto enquanto embarcava no serviço Swinton para Manchester na delegacia de Salford.

Passageiros chocados olharam surpresos quando o homem – claramente zombando das restrições ao coronavírus, incluindo o uso obrigatório de coberturas nos transportes públicos na Inglaterra – removeu a cobra de seu pescoço.

O réptil então se enrolou nos corrimãos enquanto outros passageiros de ônibus descreviam a cena surreal como “definitivamente divertida”.

Uma mulher de 46 anos disse ao Manchester Evening News: “No começo eu pensei que ele estava usando uma máscara bem descolada”.

“Foi definitivamente divertido”, disse a testemunha.