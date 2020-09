Horta em hospital do Marajó é reconhecida nacionalmente pela ONA

Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), no município de Breves, adota o consumo de legumes, hortaliças e frutas livres de agrotóxicos e adubos químicos e integram as boas práticas de gestão voltadas à preservação do meio ambiente e da vida

A importância do papel do projeto Horta Hospitalar do HRPM, resultou no reconhecimento nacional pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), que publicou artigo no próprio site, a partir da série #VOCÊnaONA, no mês de agosto, destacando os avanços e benefícios alcançados a partir da implantação do projeto na unidade hospitalar. Considerando que, a produção de hortifrútis é utilizada para complemento das refeições servidas aos pacientes, acompanhantes e colaboradores, o projeto ainda implementa ações de integração com a comunidade e em respeito ao meio ambiente.

Único hospital público do estado a obter esse reconhecimento, no aspecto ambiental e sustentável, a Horta Hospitalar do HRPM contribui para a preservação do meio ambiente, a partir da não utilização de insumos agrícolas industrializados, a partir do reaproveitamento de resíduos orgânicos, a partir da utilização da prática de compostagem, que é o conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos por organismos do solo para obter substâncias húmicas e nutrientes como fonte de adubação e fertilização, bem como a gestão consciente de água, por meio do reaproveitamento, em todo o ciclo.

O artigo publicado no site da ONA é de autoria do colaborador do HRPM Wilson Câmara Frazão Neto, que é especialista em Agroecologia. O conteúdo foi produzido em parceria com o professor João Raimundo Alves Marques, Mestre em Ciências Ambientais; e Gleidson Soares dos Santos Biólogo, ambos do Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Socialização do conhecimento

O compromisso com a produção de uma alimentação de qualidade associada à preservação do meio ambiente do Projeto Horta Hospitalar do Hospital Regional do Marajó já vem dando frutos com o compartilhamento desses conhecimentos à comunidade local com incentivo a criação de hortas domiciliares, comunitárias e escolares, utilizando técnicas que não provoquem prejuízo ao meio ambiente e que gere benefícios aos parceiros.

A semente desse conhecimento já chegou à comunidade de Santa Luzia, localizada na zona rural de Breves, com a implantação da horta no centro comunitário, por meio do pastor Francisco Martins, que vem realizando diversas atividades para ajudar os moradores para geração de renda e proporcionar benefícios alimentícios.

Horta Hospitalar

A horta do HRPM é um projeto do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), realizado em parceria com a comissão do Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde (PGRSS), desde o ano de 2012. A horta tem 180 metros quadrados, produz 80% dos legumes consumidos no Hospital, ajudando a manter uma dieta saudável e balanceada pelo Setor de Nutrição e Dietética (SND), fundamental para a evolução do quadro de saúde dos usuários.

A horta produz, mensalmente, em torno de 90 quilos de legumes e frutas, incluindo rúcula, alface crespa, alface lisa, coentro, manjericão, jambu, pimenta dedo de moça, limão, abóbora, abacaxi, banana, mamão e outros vegetais.

Adubo Natural

Desde setembro de 2018, os resíduos orgânicos produzidos na cozinha do hospital são transformados em adubo 100% natural, por meio do processo de compostagem, feito no próprio local. A utilização do adubo orgânico para a fertilização do solo é parte da diretriz de preservação do meio ambiente adotada pela unidade de saúde, eliminando totalmente o uso de fertilizantes químicos industrializados no cultivo das hortaliças utilizadas na alimentação.

A prática diminui o lançamento de resíduos em aterros sanitários e lixões, e consequentemente a poluição do solo e lençóis freáticos. Estudos desenvolvidos sobre compostagem mostram que frutas e hortaliças produzidos por esse processo crescem mais rápido e com mais qualidade.

Serviço:

O HRPM é um órgão do governo do estado que oferece assistência de média e alta complexidade, e é referência em várias especialidades na assistência a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Dispõe de atendimento ambulatorial de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 h. O hospital está localizado na Avenida Rio Branco, 1.266, Centro. Mais informações: (91) 3783-2140/ 3783-2127.