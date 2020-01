Hospitais no Pará abrem inscrições de processo seletivo para diversas áreas

Todas os processos também tem vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) e podem ser feitas através do site.

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém está com vaga aberta para Técnico em Segurança do Trabalho. Também foi aberto o processo de seleção para diversas vagas em hospitais públicos do estado do Pará, nas cidades de Ananindeua e Santarém. Todas os processos também tem vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD) e podem ser feitas através do site.

Em Belém, para trabalhar no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG). No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, a vaga disponível é para Fisioterapeuta.

No Hospital Regional do Baixo do Amazonas, as vagas são destinadas, exclusivamente, para Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades são para Agente de Portaria, Auxiliar Administrativo e Técnico de Enfermagem.

Inscrições

Os interessados devem acessar o site da Pró-Saúde e selecionar o menu “Trabalhe Conosco”. Em seguida, clicar em “Conheça nossas vagas” e depois selecionar a vaga na qual deseja se cadastrar, no município do hospital e cadastrar seu currículo.