Hospital de Campanha custou mais do que internações na rede privada

Depois de ver, em 9 de maio, 1.303 pessoas com sintomas de Covid-19 à espera de um leito (493 precisando de CTI e 810, de uma simples vaga em enfermaria), o Estado do Rio respirou aliviado, ao amanhecer, na sexta-feira (5), com apenas 129 solicitações registradas no Sistema de Internação Hospitalar do SUS.

Na ponta, ou seja, na porta dos hospitais, a curva da pandemia já está mais do que descendente. E, agora que o pior parece já estar passando, é hora das contas.

O hospital de campanha do Riocentro, aberto em 1º de maio com a pretensão de receber até 500 pacientes, não internou mais de 127 ao mesmo tempo — 96 leitos ocupados, em média. Segundo o SUS, a unidade somou, até quinta, 2.932 diárias — 942 de CTI e 1.990 de enfermaria.

Se internasse o povo em hospitais privados (a R$ 3.500 por dia na terapia intensiva e a R$ 1.600 na clínica médica), a prefeitura teria gastado R$ 6,4 milhões.

Só na montagem das divisórias no Riocentro, foram investidos R$ 10 milhões. E o contrato de limpeza com a velha Agile Corp custou outros R$ 17,9 milhões.

Isso sem falar em pessoal, equipamentos, insumos, etc.

Mais em conta

Pelos gráficos de ocupação das vagas, fica claro que, tanto o estado quanto a prefeitura teriam gastado muito menos se tivessem investido em abrir as vagas fechadas por falta de profissionais e equipamentos nos hospitais existentes.

Os leitos do Ronaldo Gazolla (dos 380, na quinta só, 232 estavam ocupados) seriam suficientes para atender aos pacientes do Riocentro. E as vagas fechadas do Pedro Ernesto supririam com sobras as do único hospital de campanha inaugurado pelo estado, o do Maracanã (que só tinha 96 internados).

Incalculável

Aliás, quanto aos gastos do estado com a Covid-19, talvez o Tribunal de Contas e o Ministério Público um dia possam chegar a um valor total. A coluna se declara incompetente para tal.