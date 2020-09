Hospital Oncológico Infantil apresenta experiências na oncopediatria em eventos nacionais

Dois importantes eventos da área da saúde, em formato on-line, com amplitude nacional, acontecem nesta quarta-feira, 23/. Eles terão, em suas respectivas programações, experiências vivenciadas pelo Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, unidade gerenciada pela Pró-Saúde.

O primeiro evento é a Jornada de Enfermagem em Oncologia Pediátrica, realizada pelo Comitê de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), que abordará os ‘Desafios da Enfermagem em Oncologia Pediátrica em Tempos de Covid-19’.

Entre as apresentações, serão tratados pelos representantes de diversas unidades os impactos causados pela pandemia nas organizações de saúde e nas equipes multiprofissionais de trabalhadores do segmento, além dos desafios no diagnóstico e tratamento da doença. O case apresentado pela Oncológico Infantil, unidade do Governo do Pará, será das 10h às 12h.

De acordo com Josieli Pinheiro, diretora assistencial do Hospital Oncológico Infantil, esse encontro será uma importante troca de informações. “Antes de tudo, é importante dizer que estamos diante de uma doença nova, embora estejamos lidando com isso há meses. A cada dia a gente se surpreende com alguma coisa diferente. Enfim, é algo muito relevante a ser compartilhado”, observou.

Ela salienta ainda que falar sobre a oncopediatria “nos permite contribuir para o enfrentamento da pandemia e, ao mesmo tempo, estarmos conscientes de que essa situação apresenta diversas peculiaridades, que nos faz lembrar o quanto a nossa experiência pode contribuir para os outros hospitais”.

Para participar, as inscrições devem ser realizadas no seguinte endereço: http://www.jornadaoncoped.com.br/

I Fórum de Hematologia do Norte e Nordeste

O Hospital Oncológico Infantil também participará do I Fórum da Amgen Hematology, das Regiões Norte e Nordeste, voltado para a Oncologia Pediátrica, que ocorrerá das 19h às 22h.

A médica oncopedriatra do Oncológico Infantil, Alayde Wanderley, às 19h50, discorrerá sobre o tema ‘Qual o desfecho do paciente de LLA/B no sistema público de saúde?’, que tem como objetivo evidenciar a experiência da instituição em fazer o tratamento de leucemia da maneira mais adequada, além de expor as novas tecnologias da leucemia em adolescentes e outros tratamentos.

A especialista irá compartilhar ainda o desfecho do tratamento feito pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e ressalta que “são pautas muito importantes que servirão de aprendizado e reflexão para todos os serviços da oncologia pediátrica”, diz.

Inscrição

A transmissão é destinada a profissionais médicos e farmacêuticos. Para participar é necessário efetuar a inscrição gratuitamente no endereço: https://eventosdigitais.live/evento/elo2020/cadastro