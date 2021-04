Hospital Regional, em Paragominas, mantém equipe multiprofissional no combate à pandemia

Unidade segue as orientações da Sespa, com relação aos fluxos de atendimento, e cumpre também o que é recomendado pelo Ministério da Saúde

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas (PA), está com a sua equipe multiprofissional atuando no enfrentamento do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. A unidade assegura atendimento aos pacientes em estado grave de saúde, em decorrência de complicações da Covid-19.

O Governo do Estado, desde a primeira quinzena de março de 2020, ampliou o número de leitos destinados exclusivamente para pacientes com Covid-19, e retomou a ampliação, agora em março de 2021, após não haver mais necessidade de ampliação no segundo semestre do ano passado. Nesta retomada da ampliação dos leitos, para melhor adequação, a gestão da unidade hospitalar vem adotando medidas de segurança e estratégicas para garantir uma assistência ainda mais segura para quem precisa dos serviços de Saúde do hospital regional.

Desde o início da pandemia, as cirurgias eletivas realizadas pelo HRPL foram temporariamente suspensas e as consultas ambulatoriais foram reduzidas em 50% o atendimento, sendo mantidos os serviços para os usuários que necessitam de tratamento contínuo, assim como os atendimentos de urgência e emergência, para que a população dos 23 municípios da região de abrangência HRPL, não fosse prejudicada.

O hospital disponibiliza 44 leitos para o tratamento dos pacientes com Covid-19. São 32 leitos clínicos e 12 leitos UTIsFoto: DivulgaçãoDe janeiro a março deste ano, 70 pacientes foram admitidos no HRPL. Atualmente o hospital disponibiliza 44 leitos para o tratamento dos pacientes com Covid-19, sendo, 32 leitos clínicos e 12 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os leitos são ocupados conforme referenciamento à Unidade, feito pela Central Estadual de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Segundo a usuária, Aline Rosa de Lima Monteiro, 39 anos, moradora do município de Castanhal, o seu encaminhamento para o HRPL deu-se em função do agravamento do seu quadro geral de saúde.

“Eu estava com 70% da minha capacidade pulmonar comprometida, mas onde eu estava sendo atendida, o tratamento não estava sendo eficaz; inclusive, cheguei lá apenas com 30% de comprometimento dos meus pulmões. Quando cheguei no HRPL fiquei apenas 24 horas na UTI. Depois disso fiquei mais 5 dias na unidade de Internação. Fui muito bem atendida por todos. Equipe assistencial muito atenciosa e comprometida. Todos foram excelentes comigo; dos médicos, enfermeiros, nutricionistas, que quero até parabenizar pela comida deliciosa, ao pessoal de apoio. Parabenizo e agradeço a todos”, reconhece a paciente.

O hospital vem seguindo todas as orientações da Sespa, com relação aos fluxos de atendimento, e cumpre também o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no que diz respeito as medidas de segurança e tratamento da doença.

Visando a garantir o atendimento com maior segurança a todos os usuários, foram intensificados o controle e o acesso ao hospital, desde a portaria, com a medição da temperatura e disponibilização de assentos estrategicamente distribuídos nas áreas comuns, preservando o distanciamento entre os usuários.

Também estão sendo reforçadas, através da equipe multiprofissional, as orientações sobre uso da máscara e do álcool em gel, nas dependências do hospital.

“Além da ampliação do número de leitos, várias medidas de precaução para o enfrentamento da pandemia estão sendo constantemente reforçadas para a atuação da equipe multiprofissional nesta segunda fase da pandemia, entre elas, a capacitação de 100% dos colaboradores para prestar um atendimento conforme é preconizado pelos órgãos competentes”, informou o diretor assistencial, Clóvis Guse.

“O governo do estado, por meio da Sespa, está constantemente atento ao cenário da pandemia e como as unidades hospitalares estão realizando os atendimentos de pacientes da Covid-19. O HRPL é referência no atendimento da região e isso se deve, principalmente, ao compromisso dos profissionais com a saúde dos pacientes”, afirmou o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.