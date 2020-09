Huawei, maior empresa de tecnologia da China, turbina seu próprio sistema operacional

A maior empresa da China de tecnologia Huawei apresentou uma versão mais turbinada de seu Harmony OS, sistema operacional que está em desenvolvimento para substituir o Android, do Google. A gigante chinesa terá versões beta do HarmonyOS 2.0 para televisões inteligentes, relógios e sistemas de mídia automotiva a partir desta quinta-feira

– A maior empresa chinesa de tecnologia Huawei apresentou uma versão mais turbinada de seu Harmony OS, sistema operacional que está em desenvolvimento para substituir o Android, do Google. Ela também anunciou planos de oferecer o software para outros fabricantes de smartphones. A ideia é enfrentar as sanções cada vez mais rígidas dos Estados Unidos. A reportagem é do jornal O Globo.

O diretor da divisão de consumo da Huawei, Richard Yu, anunciou em uma Conferência de Desenvolvimento que a gigante chinesa terá versões beta do HarmonyOS 2.0 para televisões inteligentes, relógios e sistemas de mídia automotiva a partir desta quinta-feira (10), disponível para smartphones em dezembro, acrescenta a reportagem.