IBGE abre concursos com 208 mil vagas para o Censo 2020

Os aeroportos de Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR) e Vitória (ES) conquistaram a preferência dos passageiros em 2019. Os quatro terminais receberam nesta semana o prêmio de melhor desempenho de serviços prestados no setor da aviação, segundo a edição 2020 do Prêmio Aeroportos + Brasil. Os escolhidos foram definidos a partir da Pesquisa de Satisfação do Passageiro em 2019. Foram entrevistados, durante todo o ano, 94.549 mil pessoas. A pesquisa avaliou três categorias: até 5 milhões de passageiros ano, de 5 a 15 milhões e acima de 15 milhões.

O Prêmio Aeroportos + Brasil também avaliou o desempenho das companhias aéreas brasileiras que trafegam no País. A Azul Linhas Aéreas foi a favorita em duas categorias pelo segundo ano consecutivo. A empresa recebeu a melhor nota em relação ao check-in e restituição de bagagem.

Para o ministro Tarcísio de Freitas, a melhoria dos serviços aos usuários é perceptível nos aeroportos brasileiros. “Estamos indo na direção correta quando a gente resolver encarar questões regulatórias, simplificar regulação. Significa que nós temos um Brasil que está em transformação e uma infraestrutura que está em transformação”, disse.

O ministro ressaltou ainda que deverão ser realizadas 22 concessões aeroportuárias até o final do ano. Ele explica a importância da ação para o crescimento e desenvolvimento dos aeroportos brasileiros. “A gente percebe o acerto do programa de concessões, que mexeu também com a Infraero, que melhorou sua gestão e concorre hoje de igual para igual com aeroportos concedidos”, disse.

O secretário Nacional de Aviação Civil (SAC), Ronei Saggioro Glanzmann, ressaltou que os aeroportos brasileiros estão preparados no quesito infraestrutura. “Nós temos hoje aqui no Brasil o que existe no mundo em termos de qualidade do serviço prestado para a população. Nossos aeroportos não ficam devendo em nada. Os melhores aeroportos do mundo, da Ásia, Estados Unidos e Europa. Temos infraestrutura de qualidade. E mais do que isso, temos um serviço público de qualidade”, afirmou.

1. Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek

O Aeroporto Internacional de Brasília conquistou o primeiro lugar na categoria acima de 15 milhões de passageiros ao ano. O terminal alcançou a nota 4,48 na avaliação dos passageiros. A nota tem uma variação que vai de 1 (“muito ruim”) a 5 (“muito bom”).

Nas últimas três pesquisas, o terminal de Brasília conquistou também a melhor pontuação do grupo que avalia os aeroportos que movimentam mais de 15 milhões de passageiros.

O aposentado, Carlos Roberto Moura, aprovou as obras no aeroporto de Brasília. Ele diz, que agora tudo está funcionando.“Está muito bom. Acabaram as obras. O ar condicionado está funcionando. Está tudo muito bom”, disse.

2. Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas e Aeroporto Internacional Afonso Pena

Na edição 2020 do Prêmio Aeroportos + Brasil os aeroportos de Campinas (SP) e Curitiba (PR) empataram na categoria que avalia de 5 a 15 milhões de passageiros ao ano. Os dois terminais atingiram a pontuação de 4,74.

3. Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles

O Aeroporto de Vitória (ES) levou o prêmio na categoria de até 5 milhões de passageiros. A unidade recebeu dos passageiros entrevistados a nota média de 4,64. A nota tem uma variação que vai de 1 (“muito ruim”) a 5 (“muito bom”).

Outras premiações

A edição 2020 do Prêmio Aeroportos + Brasil também avaliou cinco outros indicadores. O aeroporto de Florianópolis (SC) ganhou na categoria dos terminais que mais evoluíram no País. A pesquisa apontou um crescimento de 13,6%. O terminal de Maceió (AL) venceu três indicadores quando avaliados os terminais que movimentam até 5 milhões de passageiros. Entre eles, raio-x mais eficiente e controle aduaneiro mais eficiente. O aeroporto de Manaus (AM) venceu na categoria de controle migratório.