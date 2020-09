IBGE poderá contratar 6.500 profissionais temporários

O Ministério da Economia autorizou que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contrate 6500 profissionais temporariamente. Os selecionados vão realizar pesquisas estatísticas e geocientíficas. Os escolhidos só devem começar a trabalhar em 2021 e o processo seletivo será de forma simples.

O edital do recrutamento será divulgado em até seis meses. Quem for aprovado, terá contrato de um ano com o órgão, mas que pode ser prorrogado. Os valores dos salários ainda não foram revelados.

As vagas são para agentes de pesquisas e mapeamento, supervisores de coleta e qualidade, agentes de pesquisas por telefone e supervisores de pesquisas.

Por: Mayara Macedo