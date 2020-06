Ibope inicia 3ª fase do Epicovid19, em Marabá

A partir deste domingo (21), começa a terceira fase do Epicovid19-BR, em Marabá. As equipes do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) visitarão 250 residências da cidade para a realização de testes rápidos e entrevistas. O mapeamento é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e faz parte do maior estudo populacional realizado no país.

A primeira fase foi realizada entre 14 e 21 de maio e a segunda entre os dias 4 e 6 de junho. Marabá ficou em 14° lugar, das 133 cidades que participaram do estudo, com maior proporção da população com anticorpos para o novo coronavírus. Na primeira fase, a cidade apresentou 18 infectados entre os 250 moradores pesquisados, percentual de 8,3%, na segunda fase foram 22 infectados, total de 10,3%

O objetivo da pesquisa é medir o nível de contaminados, chegando o mais próximo do número real de infectados, auxiliando os governos e a população na tomada de decisões referente ao assunto. “Geralmente os testes são feitos com as pessoas que têm sintomas, então o número de casos ficam resumidos a essas pessoas. Muitos casos não têm sintoma nenhum. O grande perigo é que eles seguem transmitindo a doença. Essa amostragem busca identificar como está a distribuição da doença na população como um todo”, explica Silvia Pinto, assessora do Departamento de Epidemiologia da Ufpel.

As 250 casas que serão visitadas pelos técnicos do Ibope são escolhidas através do sorteio. São sorteados 25 setores na cidade e entre os quais são sorteadas 10 casas de cada local. Dentro dos domicílios selecionados será escolhido um morador participante, que caso aceite, será submetido ao teste sanguíneo e ao questionário. Terá que assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que informa sobre os objetivos, procedimentos, possíveis riscos, sigilo dos dados, voluntariedade da participação, entre outros aspectos.

Os questionários incluem perguntas relacionadas sobre a rotina da pessoa, frequência de possíveis sintomas e se há contato com pessoas que estão na linha de frente do combate à doença. As perguntas como, “Buscou assistência? Como está a rotina do distanciamento? Pode ficar em casa? Para o que sai?”, são feitas no período máximo de 20 minutos, tempo suficiente para o teste rápido emitir o resultado.

Em caso de resultado positivo para a Covid-19, os profissionais já dão toda a orientação para o cidadão e comunicam ao setor de Vigilância Epidemiológica do município.

Pará

Das 15 cidades apontadas com maior prevalência de anticorpos na população, 12 são da região Norte, uma a mais que na primeira fase da pesquisa. De acordo com a Universidade Federal de Pelotas, no Pará, a capital Belém apresenta maior proporção da população que tem ou já teve coronavírus, estimado em 16,8%. Marabá (10,3%) aparece em 6° lugar entre as cidades do estado. Atrás, além da capital, de Altamira (12,8%), Breves (12,2%), Santarém (10,8%), Castanhal (10,8%) e a frente de Redenção com 1,4%.