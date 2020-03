Ideflor-Bio doa para comunidade mais de duas toneladas de pescado apreendido ilegalmente no sudeste do PA

Motoristas que não têm multas de trânsito há dois anos pagam 15% a menos sobre o valor do IPVA.

Nesta segunda-feira (16) encerra o prazo para que os proprietários de veículos com o final de placas 73 a 93 façam o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto. Os motoristas que não tem multas de trânsito nos últimos dois anos pagam 15% a menos no valor do imposto. Já para quem não recebeu multas apenas no ano passado, o desconto cai para 10%. O desconto é de 5% para as demais situações. O benefício não é cumulativo.

De acordo com o Departamento de Trânsito (Detran-PA), há três opções para o pagamento do IPVA: antecipação em parcela única, com desconto; parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto; ou pagamento integral junto com o licenciamento do Detran. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros.

Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas, deve-se observar a data final no calendário disponível no site Sefa. No mesmo portal pode ser realizado o parcelamento de débitos em atraso.

O contribuinte poderá acessar o Portal de Serviços da Sefa, item IPVA Antecipação, consultar o valor do imposto e emitir o documento de arrecadação, DAE, para pagamento em cota única ou parcelado. O pagamento é feito na rede bancária autorizada (Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal), além das casas lotéricas. Quando não há antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA será pago no boleto de licenciamento anual do Detran.