Ideologia, polêmica e paralisia marcam MEC sob Weintraub

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) já aprovou o projeto enviado pelo Executivo que concede o reajuste proporcional ao piso nacional, de 2,17%, já a partir de 1º de janeiro de 2020, beneficiando quase 24 mil profissionais da Educação Básica da rede pública de ensino. Com os 2% concedidos em abril, o aumento total ficou em 4,17%, como determina a legislação nacional. Além do projeto de reajuste, os deputados aprovaram a Lei Orçamentária Anual (LOA 2020), em turno único, na sessão desta segunda-feira (23).

O projeto de lei que determina o reajuste salarial para os profissionais da educação foi assinado na manhã de hoje pelo governador Helder Barbalho, garantindo o piso nacional da categoria, uma demanda que se arrastava desde 2015. O reajuste integral aos professores, de 4,17%, representará um impacto de R$ 50 milhões por ano na folha da Seduc – a maior do funcionalismo estadual, e envolverá recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

O deputado Francisco Melo (Chicão) ressaltou a importância da conquista do piso nacional para os professoresFoto: Jader Paes / Agência Pará

Para o líder do Governo na Alepa, deputado Francisco Melo (Chicão), classificou como “insensatez” alguns posicionamentos expostos durante a votação, mas ponderou que “o Parlamento tem disso”. “Acho que o importante é que conseguimos aprovar um reajuste que significa, no fim das contas, um aumento de 4,17% aos professores, somados aos 2% que o Governo já havia concedido no início do ano. E lembrar que na gestão passada, até ao Supremo Tribunal Federal (STF) foram para não pagar o que é um direito da categoria”, destacou.

Previdência – Os deputados também aprovaram os cinco projetos de lei que modificam o regime previdenciário. Em relação às votações anteriores do pacote previdenciário, somente a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 16/2019, que passou com 27 votos, teve emendas aprovadas em plenário, referentes à gestão do fundo, à concessão de pensão vitalícia para dependentes de servidores públicos mortos em situação de violência durante o trabalho – um direito antes garantido somente à Polícia Civil – e o estabelecimento de teto de 5% para contribuição previdenciária extraordinária, por um tempo máximo de 20 anos. A PEC garante constitucionalidade às outras quatro leis que alteram as regras atuais, também aprovadas em redação final.

O deputado Carlos Bordalo elogiou os projetos para a Previdência de autoria do ExecutivoFoto: Jader Paes / Agência Pará

O deputado Carlos Bordalo (PT) elogiou a atitude do Executivo, e declarou que os sacrifícios feitos tanto pelo Governo quanto pelos servidores, referindo-se aos projetos sobre a Previdência, se convertem em aumento de margem para investimentos. “O Estado saiu da armadilha dos anos anteriores, de economia para bancar custeio. Se houver sacrifício, é fundamental que seja para investir em educação, em mais estradas”, ressaltou o parlamentar.

Os projetos relacionados à Previdência, dentre outros detalhes, estabelecem idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres (65 e 62 anos) e tempo mínimo de contribuição (35 e 30 anos), além do aumento da contribuição de civis ativos de 11% para 14% – uma imposição da União aos estados com Previdência deficitária -, enquanto a do Estado vai de 18% para 23%.

Orçamento – Dos R$ 27,9 bilhões em recursos previstos na Lei Orçamentária Anual, os maiores volumes foram destinados à Previdência Social, com R$ 4 bi, sendo R$ 3,9 bi para o Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará; Educação, com R$ 3,8 bi, sendo R$ 3,3 bi destinados à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e Segurança Pública, com R$ 3 bi, dos quais R$ 1,4 bi vão para a Polícia Militar.

Os deputados debateram e aprovaram também os projetos para a PrevidênciaFoto: Jader Paes / Agência Pará

O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Junior Hage (PDT), voltou a afirmar que o orçamento do Estado para o próximo ano foi amplamente discutido com a sociedade, durante todo o ano em audiências públicas, cujas demandas apresentadas entraram no bojo do projeto ou foram adicionadas pelos parlamentares em forma de emendas – foram 307 acatadas, de um total de 749 apresentadas. As 442 rejeitadas em comissão foram votadas em bloco no plenário, e tiveram a rejeição mantida.

Habitação e recursos – Em redação final também foi aprovada a criação do Projeto Sua Casa, do Executivo, destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, por meio de concessão de voucher, para que famílias com renda de até três salários mínimos possam adquirir material de construção ou pagar mão de obra.

Os deputados também aprovaram a operação de crédito com o New Development Bank (NDB), no valor de US$ 168,6 milhões, que serão destinados a ações de infraestrutura e logística nas regiões de integração do Baixo Amazonas, Carajás, Rio Caeté, Rio Capim, Tocantins e Xingu.