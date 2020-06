Ídolo do Paysandu irá leiloar camisas para ajudar famílias afetadas pela pandemia

Nesse momento em que cidades passam dificuldades com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão impossibilitadas de trabalhar. Pensando em ajudar essas famílias, o ex-jogador Vanderson, vai leiloar camisas do Vitória-BA, Athletico Paranaense, Juventude-RS e Paysandu, para arrecadar cestas básicas.

As doações serão feitas para moradores da Vila do Apeú, na cidade de Castanhal (PA). Hoje treinador de futebol, Vanderson irá realizar o leilão em seu Instagram (@vanderson5)e quem doar mais cestas básicas (R$40 por cesta), leva as camisas.

“Vou leiloar para arrecadar cestas básicas e ajudar quem precisa. São duas do Athletico Paranaense, duas do Vitória-BA com os números 100 e 200 nas costas, que recebi quanto atingi essas marcas de jogos, uma do Juventude-RS e fechando com a do Paysandu, camisa do ano centenário, usada por mim”, disse.

O primeiro leilão será realizado nesta sexta-feira (5) e será finalizado no sábado (6). O último leilão ocorrerá no dia 12 e encerrando no outro dia.

CASTANHAL

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Castanhal, são 1004 caso da covid-19 confirmados, 560 pessoas recuperadas e 116 mortes.