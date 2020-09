Ídolo do Remo posta foto com Bonamigo e torcedores relembram campanha na Copa João Havelange

A saída do técnico Mazola e a chegada de Paulo Bonamigo, trouxe uma certa nostalgia aos torcedores, já que a última vez em que o Remo disputou a Série A do Brasileiro foi ao comando de Bonamigo na Copa João Havelange de 2000. Nas redes sociais o ídolo Robinho Estanislau, peça fundamental na campanha da JH postou uma foto com o treinador e os torcedores relembraram momentos deles juntos no Leão.

Na sua conta nas redes sociais, Robinho desejou sucesso ao amigo Bonamigo nesse retorno ao Leão depois de 20 anos.

“Meu amigo professor Paulo Bonamigo. Bom retorno ao Remo, não tenho dúvidas do excelente trabalho que vais fazer. Desejo boa sorte e um forte abraço. Estamos juntos sempre”, publicou.

Os torcedores não perderam a oportunidade de relembrar o Brasileirão de 2000. Veja alguns comentários.

“Essa dupla deu muitas alegrias”

“Traz o Balão que é só o sucesso”

“Se o Bonamigo fizer esse time jogar a metade que o time de 200 jogou o acesso está garantido”