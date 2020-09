Idoso avança preferencial e morre ao colidir com motocicleta da Polícia Militar

O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer o idoso, mas ele morreu no local

Um acidente grave de trânsito tirou a vida de um motociclista de 73 anos na tarde desta sexta-feira (18) em Icoaraci, distrito de Belém. Manoel Cardoso Cavalcante morreu ao colidir com uma outra motocicleta, pilotada por um policial militar, por volta das 15h. O homem morreu local, na esquina da rua Padre Júlio Maria com a travessa Souza Franco, enquanto o policial não se feriu com gravidade no acidente e passa bem.

Segundo o tenente-coronel Moraes, do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi um avanço de preferencial por parte do idoso. O militar, que não teve o nome divulgado, trabalha como estafeta – motociclista entregador de encomendas e documentos para a corporação – e pilotava uma motocicleta modelo Honda XRE 300, de propriedade da Polícia Militar. Ele vinha pela rua Padre Júlio, a via de trânsito preferencial, quando foi surpreendido pelo idoso, que vinha pela travessa Souza Franco em uma moto modelo JTZ Chopper. Ainda segundo a PM no local, o idoso estava sem capacete.

O choque foi inevitável, e nenhum dos dois motociclistas conseguiu desviar, indo ambos ao chão. Manoel era morador da região e estava perto de casa quando sofreu o acidente. Com o impacto, o idoso bateu a cabeça e ficou jogado na pista, sangrando, e o 26º Grupamento Bombeiro Militar foi acionado ao local para tentar socorrê-lo. Os profissionais ainda chegaram a atender o homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu bem na esquina.

Os profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves isolaram a área e analisaram a cena do acidente, bem como o corpo do idoso. O trânsito ficou ainda mais complicado na movimentada via que corta o bairro Ponta Grossa onde, segundo moradores e trabalhadores da região, é comum o registro de acidente de trânsito naquela esquina em especial.

Ainda segundo o tenente-coronel Moraes, o militar que se envolveu no acidente é lotado no 10º BPM e estava de serviço no momento da colisão com o idoso. Ele foi de forma espontânea à delegacia de Polícia Civil para falar sobre o caso, e um inquérito militar deve apurar as circunstâncias do acidente.