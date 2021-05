Idoso é morto a pauladas e assaltantes levam salário dele

Um homem querido entre os vizinhos, trabalhador e que não tinha envolvimento com coisas ilícitas. José de Lima Moura, de 67 anos, perdeu a vida neste domingo de maneira estúpida, nas mãos de bandidos cruéis que deveriam estar na cadeia. Seu José, que era conhecido por “Chicória”, foi assassinado a pauladas e pedradas.

A família, que dele dependia, suspeita que os bandidos queriam o dinheiro que ele levava e o obtiveram por meios violentos, após matá-lo. Ele costumava receber o salário do mês e voltar para casa para suprir as necessidades de seus dependentes, mas desta vez a notícia que chegou aos familiares foi de que o corpo dele estava próximo da avenida Damasco, uma das mais movimentadas do bairro Cabanagem.

A polícia esteve no local para levantar pistas do crime, que segundo um filho de José possui todas as características de latrocínio. O crânio do idoso foi esmagado pelos golpes sofridos. Havia sangue e pedaços de pau no local. As linhas de investigação se concentram sobre assaltantes conhecidos da área.

Segundo a polícia, qualquer informação sobre o assassinato pode ser encaminhada ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. O denunciante não precisa se identificar. Junto com a denúncia podem ser anexados vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181.

Fonte: ver-o-fato/ Foto: Divulgação