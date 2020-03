Idoso morre após ser atropelado por motociclista na pista do BRT, na Augusto Montenegro

O motorista da motocicleta foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci

Um acidente grave deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite desta sexta-feira (6), na pista do BRT, na rodovia Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, em Belém. A vítima, o estivador Lucivaldo Santos da Silva, de 73 anos, foi atingida por uma motocicleta desgovernada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da motocicleta foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Militar, inicialmente, testemunhas relataram que o motoqueiro vinha pela rodovia Augusto Montenegro, no sentido Icoaraci-Belém, por volta das 20h40, quando foi “trancado” por um carro, perdeu o controle do veículo, subiu o canteiro e invadiu a pista do BRT, atropelando a vítima, que aguardava para atravessar e pegar um ônibus. O motorista do carro teria fugido após a colisão.

Entretanto, após a chegada dos familiares da vítima ao local do acidente, uma outra versão veio à tona. De acordo com o mestre de obras Alexandre Lisboa, que presenciou o acidente e prestou os primeiros socorros a Lucivaldo, o motorista da motocicleta não estava trafegando pela rodovia, mas sim pela pista do BRT, o que é expressamente proibido. “Eu vi o impacto. A moto vinha pelo BRT quando pegou ele”, disse a testemunha.

Ainda segundo Lisboa, após o impacto, várias pessoas tentaram ajudar Lucivaldo, que ficou agonizando no chão por bastante tempo antes do socorro chegar. Ele acredita que a morte poderia ter sido evitada, caso a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tivesse chegado mais rapidamente ao local. “Eles demoraram muito pra chegar. Foi quase uma hora de espera, e o senhor agonizando aqui no chão”, relatou.

A cunhada de Lucivaldo, Ana do Socorro, contou que ele estava a caminho de casa, no bairro da Guanabara, depois de um dia de trabalho. “Ele estava trabalhando na piscina da estiva, todo dia de manhã ele ia pra lá. Na volta, geralmente ele descia por aqui e pegava o BRT”. Segundo o sargento Valdenildo, da Polícia Militar, as duas versões informadas por testemunhas serão investigadas. “Nenhuma das hipóteses está descartada”, concluiu.