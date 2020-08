IFPA vai retornar, mas com atividades de ensino 100% remotas

O Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), de Conceição do Araguaia, no sul do estado, prepara a retomada das atividades do ensino para a próxima segunda-feira (31). As aulas estão suspensas há cinco meses por conta da pandemia do novo coronovavírus.

Segundo o IFPA, a princípio, as atividades de ensino serão no desenho remoto com as turmas concluintes e algumas turmas não concluintes. As demais turmas voltarão de forma gradual e/ou presencial, obedecendo as Normas de Biossegurança elaboradas pelo Comitê de Risco Local (Portaria 185/IFPA/CDA/2020).

“Além de seguir as normativas institucionais, o Campus está acompanhando o cenário atual do munícipio em relação à educação e saúde. Estamos atentos e analisando os dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde em relação à curva de contágio e infraestrutura dos hospitais. Recentemente o município recebeu 12 leitos com UTIs. No momento estamos na zona de cor laranja, mas o ideal é a cor amarela. Antes do retorno presencial, todos os servidores serão testados e os testes serão doados pela Secretaria de Saúde”, informa a diretora de Ensino, Pesquisa, Extensão, Pós-graduação e Inovação Tecnológica, Maria do Carmo Vieira Filha.

De acordo com o IFPA, o Programa de Atividades de Ensino Remotas para o ano de 2020, contém os planejamentos de cada disciplina, por curso e turma, obedecendo aos limites e definições do Regulamento, tendo sido ouvidos todos os docentes. Para estruturar o Plano de Retomada das Atividades de ensino foram realizadas reuniões com as equipes de coordenadores de cursos, assessoria pedagógica, equipe docente e discente, membros do Comitê de Risco Local, além de serem realizadas pesquisas de acesso digital, perfil epidemiológico dos servidores e discentes, saúde mental de alunos e servidores (Proen).

Ainda foi avaliado o retorno das atividades acadêmicas do Campus, opinião da família, Semana Pedagógica e formação docente no tocante às metodologias e instrumentos digitais. Todos os discentes terão acesso aos conteúdos produzidos pelos docentes, sejam eles em formato digital ou impresso.

Eles serão adaptados às necessidades dos estudantes com deficiência e acompanhamento das dificuldades de aprendizagem por meio da equipe pedagógica, equipe de assistência estudantil e do coordenador de curso com horário de atendimento presencial, caso necessário, obedecendo às medidas sanitárias estabelecidas, ou on-line.

O Campus de Conceição do Araguaia iniciou o ano letivo com 850 alunos matriculados, 65 docentes e 14 cursos. Com as medidas adotadas em prevenção à pandemia do novo coronavírus, as atividades de ensino foram suspensas desde o dia 19 de março.

Ainda segundo o instituto, no dia 23 de setembro será realizada uma reunião para avaliação do Programa de Atividades de Ensino Remotas, com a participação do Comitê de Risco Local e Colegiados dos Cursos, e, a partir desta data, o Campus vai organizar o retorno gradual das outras turmas, sendo mantida a reunião de avaliação mensal. O setor de estágio atenderá remotamente, encaminhando arquivos aos alunos, recebendo as fichas preenchidas, avaliando as fichas, confeccionando os atestados e, possivelmente, encaminhando os alunos às empresas.

Ainda estão passando por análises ações que implementem projetos que atendam os Arranjos Produtivos Locais sejam de diagnósticos ou de incentivos às atividades de pesquisa, extensão e inovação.

Pós-graduação– Os dois cursos de pós-graduação realizado pelo Campus também estão programado para voltar de forma remota no dia 31. A coordenadora da pós-graduação irá entrar em contato com os alunos para informações do retorno e defesa de TCCs.

Para maiores informações sobre o Planejamento de Retomada as Atividades de Ensino da Pós-Graduação, o aluno pode obter através do link: http://www.conceicaodoaraguaia.ifpa.edu.br/docman/audin/1671-plano-de-retomada-das-atividades-de-ensino-pos-graduacao-ano-2020-ifpa-cda.

Segundo a diretora de Ensino, será feito o possível para dar suporte ao aluno nesse período de aulas remotas. “Será feito o possível para que o aluno nessa fase de aulas remotas ter o suporte necessário para que não haja prejuízos no processo de ensino e aprendizagem”, diz Maria do Carmo.

Ambientes Digitais para o Retorno Remoto

Para retomar as atividades de ensino, o IFPA vai disponibilizar alguns ambientes digitais. São eles: Studio para gravação e transmissão de aulas, que fica na Sala da CPPD, localizada ao lado da sala da Direção de Ensino, que ficará equipada para a gravação e com agenda disponível na Assistência Estudantil; Laboratório III: sala disponível aos alunos para realização de pesquisa com horário agendado. Nessa sala terá impressora, cujo responsável vai imprimir as atividades apenas para os alunos que comparecerem para busca-las. Os professores devem encaminhar as atividades ao e-mail: atividaderemota.cda@ifpa.edu.br; Laboratório do Geoprocessamento: destinado para atender os alunos que não têm internet em casa para assistirem as aulas, com 15 computadores disponíveis; Miniauditório: destinado para atender os alunos que não têm internet em casa assistirem as aulas, com 25 computadores disponíveis. Quando for necessário o agendamento desses espaços, o contato será na Assistência Estudantil pelo telefone: (91) 99147-4464, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas.

Como Serão as Atividades de Ensino

As Atividades de ensino remotas podem ser executadas, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação ou por meio de materiais tradicionais impressos. O Campus de Conceição do Araguaia vai utilizar: videoaulas, utilizando Mconf, Google Meet e Google Sala de Aula; videoaula gravada e armazenada no Youtube com link disponível no SIGAA ou no Google Sala de Aula; postagens de textos, imagens, link de vídeos, artigos científicos e lista de exercícios inseridos no SIGAA ou no Google Sala de Aula; estudos dirigidos; além de material impresso e disponibilizado no Campus do IFPA Conceição do Araguaia, com servidor responsável para entrega e recebimento do material didático aos discentes.

Detalhamento– Os cursos nas modalidades subsequente, integrado e superior, turmas, disciplinas distribuídas por professores, e a forma (remota, modular, entre outros) e demais informações podem ser acessadas através do Planejamento de Retomada as Atividades de Ensino que está disponível pelo link: http://www.conceicaodoaraguaia.ifpa.edu.br/docman/dcom/1670-plano-de-retomada-das-atividades-de-ensino-educacao-basica-e-superior-ano-2020-ifpa-cda.

Por Tina Santos