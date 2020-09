Igeprev faz campanha para atualização de banco de dados de segurados

Ação é necessária para implementação de novos serviços digitais e otimização do planejamento do órgão

Desde o mês passado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev-PA) iniciou uma campanha para atualizar seu sistema de dados que possui 48 mil segurados, entre aposentados e pensionistas. A atualização não é obrigatória, mas importante para melhorar a qualidade da prestação dos serviços no Instituto.

“Essas informações são necessárias para implementação de novos serviços digitais e otimização do planejamento de ações”, explicou a diretora de Previdência, Bianca Ferreira.

Para informar os segurados, o Igeprev-PA disponibilizou mensagens eletrônicas em totens do Banpará e de texto no contracheque dos beneficiários. “Um banco de dados atualizado diminui a chance de fraude e de concessão indevida de benefícios, ou seja, é um instrumento necessário para dar mais eficiência à gestão de recursos. Por isso é fundamental a adesão à campanha”, ressaltou Giussepp Mendes, presidente do Instituto.

Quem tiver atendimento presencial agendado no Instituto deve comparecer no dia e hora marcados munido da documentação necessária para o serviço solicitado e também carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, para a atualização dos dados cadastrais. O agendamento é feito no site do Instituto (www.igeprev.pa.gov.br).