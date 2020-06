Igrejas voltam a receber fiéis na capital a partir desta segunda-feira

Governos estadual e municipal estabeleceram procedimentos para volta de cultos e celebrações, apesar da pandemia

Prefeitura de Belém e Governo do Estado autorizaram as igrejas a abrirem suas portas a partir desta segunda-feira (1) com 15% da ocupação de seus espaços, estabelecendo os procedimentos sanitários a serem adotados nos cultos, missas e celebrações religiosas. Entre esses procedimentos estão: seguir o protocolo geral, fazer medição da temperatura de pessoas na entrada do estabelecimento, impedindo o acesso em caso de febre, ampliar os horários das missas ou cultos para redução de concentração de público-alvo, dar atenção especial aos idosos e, ao mesmo tempo, orientá-los sobre o isolamento e o distanciamento social.

Mais: os lugares em bancos e cadeiras devem ser marcados para manter o distanciamento social. E fica proibida a entrada sem máscaras nos ambientes de missa ou culto. Esses espaços também devem disponibilizar, aos visitantes, álcool a 70% ou lavatórios com água e sabão, nas entradas. E proibir entrada de pessoas cm sintomas respiratórios ou febre. Outro procedimento sanitário é realizar a higienização de bancos, cadeiras e pisos após os eventos religiosos; manter portas, janelas aberas, associado ao ar condicionado mantido desligado. Abraços, cumprimentos e beijos devem ser evitados. Na religião católica, a hóstia deverá ser entregue nas mãos. E, ainda, evitar compartilhar folhetos, livros e revistas durante cultos e missas.

A Igreja me traz paz, diz administradora

Na manhã desta segunda-feira (1º), a administradora Jaline Pontes, de 51 anos, foi à Basílica Santuário de Nazaré. “A Igreja nunca esteve completamente fechada. Nesse período de pandemia, a Igreja ficava aberta das 9 às 14 horas, mas sem a realização de missa. E, toda vez que queriam fazer missa, os padres mandavam fechar (a Igreja). Nesse período de pandemia, eu ia à igreja sim. Sou católica, estudei em colégio católico (no Gentil) e nunca pensei em sair da minha religião, porque nenhuma outra religião reconhece Maria, a grandiosidade dela, como intercessora nossa. E já recebi muitas graças de Maria Santíssima. Então, não há como não ser devota dela”, disse.

Mesmo nesse momento de pandemia, ela afirmou ter muita necessidade de ir à Igreja. “Mas sempre tomando os cuidados de ir de máscara, com álcool em gel. E, nesse momento, sempre encontrei na Basílica serventes fazendo a limpeza dos bancos, limpando a Igreja, tendo cuidado para que os devotos não se contaminassem. Como católica, sinto a necessidade de estar na Igreja. É um lugar que me traz paz. Eu vou muito à Igreja. Sempre que posso, assisto à missa. E, no domingo, sempre assisto missa. A importância de estar conectada com Deus. Deus está em todos os lugares”, acrescentou.

Por meio de sua assessoria de comunicação, a Arquidiocese de Belém informou que haveria uma reunião, na manhã desta segunda-feira, para tratar deste assunto. “Após a ocorrência (da reunião) é que poderá ser organizado um documento sobre o assunto e as devidas divulgações”, afirmou.