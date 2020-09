II Indoor Castanhal Cup trouxe emoção ao público neste sábado e domingo

O Pará aqueceu com o ronco dos motores do II Indoor Castanhal Cup, no Campeonato Paraense 2020 da modalidade, neste final de semana. As provas, realizadas na Piçarreira do Cenóbio, agitaram o público presente.

Este é o segundo ano que o Pará realiza competições nesta modalidade e o novo esporte, em solo paraense, tem ganhado o respeito e amor do público. O Indoor é um circuito fechado onde o piloto ganha se tiver o melhor tempo com a somatória das baterias. Além de ter habilitação, o praticante do esporte precisa ser federado para competir no Campeonato.

Na categoria Novato 4×2, Thiago Lamas teve o melhor tempo e levou o primeiro lugar. Na Graduado 4×2, Amaury foi quem ficou em 1º lugar, já na 4×4 Livre, Janio Matsunaca foi o líder. Essas foram as três categorias da competição.

Ali Fouad fassahi, piloto e organizador do evento, disse que o esporte está evoluindo bem no Pará, mas ainda há muito para o esporte crescer no estado. Segundo ele, é precisamos que os patrocinadores acreditem mais na força do esporte, como a Monster Energy, que tem apoiado as competições. O organizador também destacou o crescimento no número de pilotos participantes e agradeceu o elogio das pessoas que prestigiaram o vento.

“Eu achei bem satisfatório em questão de público. Tivemos bastante público, claro que respeitando todas as normas de segurança contra o covid-19, como distanciamento”, concluiu o piloto, que também representa o Pará em competições fora do Brasil, como as da África, e é campeão do Rally do Sol, do ano passado.

Por: Rosiane Rodrigues