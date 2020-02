Ilha do Marajó deve ser o destino mais procurado no Carnaval

A Prefeitura Municipal anunciou que em breve será lançado o seu mais novo Concurso Público do Município. O órgão já publicou a licitação para a escolha e contratação da banca organizadora do certame. De acordo com o aviso da licitação de tomada de preços nº 1/2020, foi publicado na edição do último dia 17 de fevereiro de 2020 do Diário Oficial da União (DOU), a abertura do processo está prevista acontecer às 09h00 do dia 19 de março de 2020.

Mais informações poderão ser consultadas na Prefeitura de Salvaterra, que fica localizada na Av. Victor Engelhar, nº 123, no centro do município.

O último concurso da prefeitura de Salvaterra ocorreu em 2015 e foi organizado pelo Instituto Ágata. Na época o certame preencheu mais de 700 vagas de caráter efetivo e ofertou remuneração de até R$ 5.500,00.

O município está localizada na Ilha de Marajó, estado do Pará, a cidade de Salvaterra foi fundada em 1961 e é conhecida como a Princesa do Marajó. A cidade é cercada pelos municípios de Soure e Cachoeira do Arari e está a cerca de 90 km de Belém. Sua economia é baseada na produção do abacaxi, considerado um dos mais doces do Brasil. Além disso, o turismo também é destaque em todo território nacional, assim como às belas praias de água doce.

Segundo dados do IBGE, a Salvaterra possui uma população estimada em 23.752 habitantes