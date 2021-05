Imagem de Nossa Senhora de Fátima percorrer as ruas de Belém em carro aberto

A festividade em honra a Nossa Senhora de Fátima, em Belém, que começou no dia 1º deste mês, tem um ponto alto na noite desta quarta-feira, quando a imagem de Nossa Senhora sai pelas ruas da capital paraense em carro aberto, em substituição à tradicional Procissão Luminosa que não acontece pelo segundo ano em razão da pandemia do novo coronavírus, evitando, desta forma, aglomeração e possíveis contágios da covid-19. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, preside celebração de abertura da saída da santa, que começou às 17h30 no Santuário de Fátima, na Avenida Duque de Caxias, no bairro de Fátima.

Com o tema “Maria dá ao mundo, Cristo, nossa paz” e lema “A cidade se encheu de alegria”, a festividade deste ano conta com missas, novenas e terços. As missas ocorrem sempre nos horários de 6h30, 8h30, 12, 17h30 e 19h.

Algumas das celebrações são transmitidas pela TV Nazaré Canal 30.1 e também pelas redes sociais da Paróquia de Fátima que obedece às determinações sanitárias de ocupar apenas 50% de seu espaço público. Para tal, aumentou o número de celebrações, a fim de que todos os devotos possam ter seus momentos de oração junto à imagem da padroeira, bem como, de adoração ao Santíssimo Sacramento (Jesus na Eucaristia).

A festividade também acontece na Paróquia de Fátima, em Icoaraci, igualmente respeitando os limites de ocupação em prevenção contra a covid-19.

Nesta quinta-feira, a programação no Santuário de Fátima, em Belém, é a seguinte: Alvorada (6 horas), terço (10 horas) e novena (16h30) com missas às 6h30, 8h30, 12 horas (transmitida pela Tv Nazaré), 17 e 19 horas que marcam, assim o encerramento das homenagens a Nossa Senhora de Fátima, neste que é o chamado “Mês Mariano”.

