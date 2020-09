Imagens oficiais do Galaxy S20 FE vazam e entregam tudo sobre o novo Samsung

Com lançamento esperado para a próxima quarta-feira (23), o Galaxy S20 FE 5G (Fan Edition ou Lite) teve seu material de divulgação vazado, cortesia do informante Evan Blass. As imagens confirmam boa parte das especificações, incluindo tela, processador, bateria, memória e conjunto de câmeras.

O S20 FE deve marcar a despedida da linha Galaxy S20, lançada no começo do ano, e prepara o terreno para a chegada da linha 2021 dos smartphones da Samsung — conhecida provisoriamente como Galaxy S21. Assim como o Galaxy S10 Lite fez com os modelos S10 originais, o S20 FE deve herdar boa parte dos recursos e especificações do Galaxy S20, incluindo o processador e a opção de conexão 5G.

Assim como no Galaxy Note 20, o S20 FE usa uma tela plana, que não se estende pelas laterais do aparelho. Diferentemente do Note, porém, o novo modelo mantém a taxa de atualização da tela em 120 Hz (contra os 60 Hz do Note 20 básico), recurso popularizado entre os aparelhos topo de linha neste ano e que oferece maior suavidade nas animações.

A tela de 6,5 é interrompida apenas por um recorte circular para a câmera de selfie, com 32 megapixels. A Samsung apresenta o componente com o slogan “Saia das selfies para autorretratos”, destacando a alta resolução da câmera frontal.

Após os 108 megapixels do S20 Ultra, os 12 MP do S20 FE parecem pouco (imagem: Evan Blass/Patreon)

O conjunto fotográfico principal não tem números tão expressivos — a resolução é menor, inclusive — mas a fabricante sul-coreana promete lentes de “nível profissional” para as três câmeras: principal com 12 megapixels, grande-angular também com 12 MP e uma telefoto com 8 MP. A lente da última câmera conta com zoom óptico de 3x, que chega a 30x combinado com o processamento de imagem do celular.

O material destaca que, apesar da aparente baixa resolução, o Galaxy S20 FE conta com pixels maiores no sensor. A característica é citada ao destacar o desempenho do celular em fotos com pouca luz, que conta ainda com os recursos de inteligência artificial popularizados pelos celulares Pixel e Huawei para o modo noturno.

Galaxy S20 FE mantém a parceria da Samsung com a Microsoft e deve trazer os apps da linha Office e Xbox (imagem: Evan Blass/Patreon)

O Galaxy S20 FE conta ainda com o processador Snapdragon 865, mas o infográfico trata especificamente da versão 5G do modelo. Boatos indicam que a versão 4G do celular será equipada com o chip Exynos 990. Na parte de memória, o S20 FE inclui 8 GB de RAM e 128 GB de espaço interno para armazenamento, com a opção de aceitar um cartão microSD de até 1 TB (1.024 GB).

O celular mantém ainda características da linha S20 como a resistência à água e poeira conforme a certificação IP68 e opções de recarga com e sem fio (a 25 e 10 W, respectivamente), além do recurso de carregamento reverso (PowerShare). As observações incluídas no infográfico listam que as potências máximas de recarga são oferecidas apenas em carregadores vendidos à parte — a certificação do celular na China lista a inclusão de um carregador com fio de 15 W no país.

As imagens mostram ainda os integrantes do grupo de k-pop BTS, sugerindo que os rapazes farão parte da campanha de divulgação do Galaxy S20 FE. Será que teremos mais edições especiais com a boy band? Acompanhe o lançamento do celular aqui no Canaltech para não perder nada.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: ficha técnica