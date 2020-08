Imagens vazadas integram ação de Harter contra a Globo, diz emissora

A Globo informou em nota divulgada nesta quinta-feira (27) que as imagens do encontro de Emilly Araújo com uma advogada e um médico da emissora durante o “BBB 17”, vazadas na noite dessa quarta-feira (26), são as mesmas que a empresa entregou “às autoridades competentes” em cumprimento uma determinação judicial este ano, de acordo com informações do colunista Mauricio Stycer, do UOL.

Segundo a reportagem, as imagens foram enviadas em resposta a uma ação judicial que Marcos Harter move contra a Globo.

A ação foi distribuída à 28ª Vara Cível de São Paulo no dia 20 de fevereiro. Nela, Harter argumenta que sua imagem foi prejudicada pela emissora ao ser expulso do “BBB17”.

“A Globo tem rígidas medidas de segurança da informação constantemente revistas. No caso específico dessas imagens, em cumprimento a uma determinação judicial, elas foram entregues às autoridades competentes na ação movida pelo ex-participante do BBB, Marcos Harter, contra a Globo”, disse o comunicado enviado pela emissora a Stycer.