Imparável, Liverpool vence o Sheffield com tranquilidade e completa um ano invicto

Os jogadores do Flamengo curtem as férias após os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Conmebol Libertadores. No entanto, o planejamento para a temporada de 2020 segue a todo vapor, e o Rubro-Negro decidiu quem serão os “reforços” para o início do Campeonato Carioca.

Os jovens atletas, que estavam no time principal em 2019, irão fazer parte do plantel que irá disputar a Taça Guanabara. Recheado de garotos do sub-20, Gabriel Batista, João Lucas, Dantas, Rafael Santos, Hugo Moura, Vinícius Souza, Pepê, Lucas Silva e Vitor Gabriel começam o ano como favoritos a um lugar no time titular que será escalado por Maurício Souza a partir do dia 18 no Estadual. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com.

O intuito do Flamengo, além de reforçar o sub-20, é dar rodagem aos jogadores que pouco atuaram com Jorge Jesus. O Rubro-Negro também tem o intuito de colocar os jovens atletas na prateleira, pois o treinador português deve utilizar um elenco mais homogêneo e reduzido em 2020. Sendo assim, o Fla irá buscar realocar os atletas, com a intenção de valorizá-los.

Jogadores com férias encurtadas pelo Carioca:

– Gabriel Batista – 21 anos – 5 jogos como profissional

– João Lucas – 21 anos – 6 jogos

– Dantas – 21 anos – 4 jogos

– Rafael Santos – 21 anos – 1 jogo

– Hugo Moura – 21 anos – 7 jogos

– Vinícius Souza – 20 anos – 4 jogos

– Pepê – 21 anos – 3 jogos

– Lucas Silva – 21 anos – 18 jogos

– Vitor Gabriel – 19 anos – 11 jogos

Embora todos os jovens tenham ido à Doha, no Qatar, acompanhar a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, apenas Gabriel Batista esteve inscrito entre os 23 que poderiam entrar em campo na competição. O Rubro-Negro definiu que, para utilizá-los no Carioca, as férias serão divididas. Sendo assim, os atletas irão completar os 30 dias que têm direito no meio do ano.