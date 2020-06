Importante via de Belém recebe pavimentação asfáltica e sinalização

A Prefeitura de Belém prossegue com o trabalho de recuperação asfáltica e sinalização da travessa Castelo Branco. Equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) mantêm um intenso trabalho no trecho compreendido entre a avenida Magalhães Barata e travessa Silva Castro, nos bairros Guamá e São Brás.

De acordo com o Departamento de Obras Viárias (Deov) da Sesan, o serviço de recuperação asfáltica iniciou há duas semanas e já está próximo da travessa Silva Castro, com previsão de conclusão no sábado, 20. É um grande investimento em massa asfáltica e drenagem, que deve alcançar a 14 de abril até a avenida Fernando Guilhon. O trabalho visa acabar com o problema antigo dos alagamentos. Calçada, meio-fio e asfalto novo também estão no conjunto das ações executadas.

“Vistoriamos as obras na semana passada com o prefeito Zenaldo Coutinho e, agora, estamos na fase final, mas já com ação de asfalto na Paes de Souza, ao lado do cemitério de Santa Izabel, o que vai ajudar muito no escoamento do trânsito daquela área e na drenagem das águas. É uma obra que vai ajudar muito no fluxo de veículos e na prevenção de alagamentos que tanto incomoda a todos”, afirma Claudio Mercês, titular da Sesan.

Sinalização – As ações na importante via, que ajuda na conexão de vários bairros, incluem os serviços da SeMOB, que fará a implantação de um semáforo no cruzamento da Castelo Branco com a rua dos Caripunas. “É um trecho que cada vez mais apresenta aumento de fluxo, tanto por ser uma interligação com um dos bairros mais populosos da cidade, como o Guamá, e também por ser uma via que possibilita o retorno para São Brás. Fizemos diversos estudos técnicos na área e decidimos que seria importante a implantação de faixas de retenção, faixa de pedestre e semáforo na via”, explicou o Diretor Geral da SeMOB, Carlos Valente.

Ainda de acordo com Valente, além da implantação do semáforo, a Superintendência vai fazer a sinalização vertical no trecho em que a Sesan está realizando o serviço, desde a Av. Magalhães Barata até a Silva Castro. Com a nova sinalização, a SeMOB disponibilizou agentes para orientar os condutores e pedestres na área.