Incêndio destrói 14 ônibus em garagem da empresa São Luiz, na Terra Firme

Um incêndio de grande proporção destruiu 14 ônibus na garagem da empresa São Luiz, que faz a linha Canudos, localizada na rua Celso Malcher, no Bairro da Terra Firme. Dois ônibus ficaram parcialmente danificados, mas 12 tiveram perda total.

O fato foi registrado na madrugada deste domingo (31), por volta de 1h30, quando o fogo começou a se alastrar rapidamente pela garagem e em poucos minutos, as chamas já haviam consumido vários veículos de transporte coletivo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, mas as perdas materiais foram grandes. Os bombeiros foram acionados e várias guarnições foram enviadas ao local para conter o fogo. O incêndio foi isolado na garagem e não atingiu nenhuma residência próxima, mas as chamas se projetaram vários metros para o alto e foram vistas à distância, em bairros vizinhos como o Guamá.

Explosões também foram ouvidas em toda a localidade e assustaram os moradores, que correram para a rua. No total, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP), 14 veículos foram atingidos, 12 deles com perda total e dois com cerca de 30% de danos.

O fogo foi extinto ainda de madrugada. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.