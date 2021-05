Incêndio destrói casas no Tapanã: veja o vídeo

Neste domingo, 9, por volta de 1:15 da madrugada, um incêndio em residências assustou os moradores da Rua Paraíso do conjunto Parque União, no bairro do Tapanã, em Belém.

Os moradores não conseguiam entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e resolveram agir por conta própria no objetivo de pelo menos não deixar com que o fogo se propagasse para mais casas. Eles usaram a água do canal do igarapé do Mata Fome para atenuar as chamas.

Quando finalmente os bombeiros chegaram, eles finalizaram a contenção já iniciada pelos populares. Não houve feridos, mas muitas perdas materiais, inclusive de residências inteiras. O caso causou pânico nas cercanias.

Veja um vídeo mandado ao Ver-o-Fato que mostra um pouco do terror causado pelo fogo:

