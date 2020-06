Incêndio em garagem de prédio no Umarizal é combatido

Na manhã desta terça-feira (02), um incêndio na garagem de um prédio no Umarizal, região central de Belém, assustou os moradores do local e vizinhos. A ocorrência foi por volta das 6h e mobilizou seis viaturas do Corpo de Bombeiros. O prédio com mais de vinte andares fica localizado na rua Boaventura da Silva, 1227.

Em princípio, havia a necessidade de contenção de chamas em um veículo, porém, ao chegar no local foi verificado que se tratava de um incêndio na garagem térrea do Edifício Rio San Ruan. Foram deslocadas para o local seis viaturas viaturas, sendo: 02 viaturas de combate a incêndio, 02 viaturas de apoio, 01 viatura de Salvamento e 01 Unidade de Resgate. Haviam no local mais de 30 militares. O ATP-01, com capacidade para 30.000 litros de água, reabasteceu uma vez.

As guarnições tiveram que fazer um trabalho de exaustão da fumaça do condomínio pois a maior preocupação era a intoxicação dos moradores, uma vez que no local atingido haviam três pisos, o subsolo, o térreo e o play ground. Sendo que a fumaça tomava por completa a garagem térrea, os moradores foram orientados a abandonar o prédio. Foram feitas perfurações na área do playground, que fica sobre a garagem, e nas laterais, para saída dos gases tóxicos originados pela queima dos veículos.

Mais de seis horas após o início do combate, por volta das 16h, as chamas foram debeladas, e foi possível o acesso à área atingida. O perito de incêndio e explosões, foi acionado para o local, constatando que área atingida foi de 1.846 m2 e o fogo propagou-se em uma área aproximada de 130 m2. No total 20 veiculos foram atingidos, 12 com perda total.

Quanto a estrutura do prédio, a Defesa civil Municipal esteve no local e fez a avaliação estrutural. O prédio não foi interditado por completo, os moradores puderam retornar, apenas o estacionamento afetado estava fechado, a avaliação foi encerrada no fim da tarde, as causas sairão em laudo em até 30 dias.

Por Leandro Barreto