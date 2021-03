Incêndio volta a atingir a Chapada da Diamantina

Uma nova frente de incêndio teve início na Chapada da Diamantina, localizada na região central da Bahia. Dessa vez o fogo está restrito ao Morro do Camelo, onde 34 bombeiros já estão atuando, com a ajuda de oito brigadistas voluntários e de duas aeronaves modelos air tractor do Programa Bahia Sem Fogo, da secretaria estadual do Meio Ambiente (Sema).

“Os bombeiros e brigadistas trabalham com mochilas costais, pás, foices e enxadas, fazendo aceiros e apagando as chamas para evitar que o fogo se propague ainda mais”, informou o Corpo de Bombeiros baiano.

Os primeiros focos de incêndio na região foram identificados no dia 22, na região da Serra do Mandassaia, em Lençóis, a cerca de 420 quilômetros de Salvador. Segundo o diretor da superintendência estadual de Proteção e Defesa Civil, Paulo Sérgio Menezes Luz, o incêndio já estava quase extinto na madrugada do dia 25, mas acabou ressurgindo em pontos isolados.

Na sexta-feira (26), após o trabalho de rescaldo, o fogo foi considerado extinto, mas acabou reiniciando na noite desse sábado (27).

Edição: Aécio Amado

Foto: CBMBA

Fonte: Agência Brasil