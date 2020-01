Incentivo a fontes de energia vai custar R$ 5,6 bilhões aos consumidores em 2020, diz Aneel

Contrato com escritório americano foi elevado nas gestões de Dyogo Oliveira e de Gustavo Montezano Danielle Nogueira 24/01/2020 – 04:30 / Atualizado em 24/01/2020 – 13:27

RIO – O contrato do BNDES com o escritório americano Cleary Gottlieb Stten & Hamilton LLP e seus subcontratados para investigar operações do banco com o grupo J&F, controlador da JBS, foi reajustado ao menos duas vezes, uma na gestão de Dyogo Oliveira e outra já na do atual presidente da instituição, Gustavo Montezano.

A auditoria para desvendar a suposta caixa-preta do BNDES começou com custo de US$ 6 milhões e terminou consumindo R$ 48 milhões – cerca de US$ 11 milhões.

Ao fim de quase dois anos de investigação – contratada no início de 2018, quando Paulo Rabello de Castro presidia a instituição -, não foram encontradas evidências de irregularidade. O foco da auditoria era a gigante de carnes JBS e a fábrica de celulose Eldorado, duas empresas do grupo J&F.

Além de conceder financiamentos, o BNDES se tornou sócio da JBS como forma de capitalizar o grupo para aquisições no exterior, numa política dos governos Lula e Dilma que ficou conhecida como de criação de “campeões nacionais”.

Na época da contratação do escritório para a auditoria, o BNDES sofria forte pressão de órgãos de controle, que questionavam sua atuação junto ao conglomerado dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

A KPMG, que fazia auditoria dos balanços do BNDES, sinalizava que poderia não aprovar as finanças do banco e exigiu a contratação de uma auditoria independente para investigar as operações com o grupo J&F.

Em 2017, os empresários Joesley e Wesley Batista foram envolvidos na Operação Lava-Jato e chegaram a ser presos. Em delação, Joesley afirmou ter pago propinas ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que foi presidente do BNDES, para ter acesso ao banco.

Mantega e o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho, que dirigia a instituição na época das operações, sempre negaram as acusações.

Segundo fontes, a opção por uma empresa estrangeira deveu-se ao fato de a JBS ter metade de sua receita no exterior. Além disso, o Departamento de Justiça americano avaliava investigar a empresa, após o acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal em 2017. O Cleary já tinha um contrato abrangente de assistência jurídica com o BNDES desde 2015.

Segundo ata do Conselho de Administração do BNDES de 22 de julho de 2019, que traz o histórico da contratação, foi acertado, em 2018, que a Cleary receberia US$ 4,95 milhões pela investigação.

A Protiviti e o escritório brasileiro Levy Salomão, que participaram da auditoria como subcontratados da Cleary, ficariam com US$ 708,1 mil e R$ 1,3 milhão (cerca de US$ 393 mil na época), respectivamente. Um total de US$ 6 milhões.

Em novembro de 2018, quando Dyogo Oliveira estava na presidência no BNDES, o valor do contrato foi reajustado, totalizando US$ 7,3 milhões, alta de 21,6% em relação ao acordado anteriormente. A justificativa foi a ampliação do escopo da investigação.

Em julho de 2019, já na gestão do atual presidente do BNDES, Gustavo Montezano, um novo aumento foi aprovado pelo conselho. Segundo a ata de 22 de julho daquele ano, foi autorizado “serviço complementar” para continuidade da investigação.

“Tal atribuição implicará custo de US$ 2.085.800 para o mencionado escritório e de US$ 1.096.574 para a subcontratada Protiviti”, diz o documento.

A justificativa era nova ampliação do escopo, com mais pessoas a serem entrevistadas e documentos a serem analisados. A CPI do BNDES teria motivado essa demanda, segundo fontes. O novo reajuste representou alta de cerca de 44% sobre o valor anterior.

Paralelamente, naquele 22 de julho foi requerido reajuste de 25% sobre o valor do teto de US$ 14 milhões do contrato guarda-chuva com a Cleary “para o caso de se chegar ao fim do contrato sem orçamento para continuar atuando em prol do restante do banco”.

Este, firmado em 2015, abrange vários serviços. No fim, a investigação, sozinha, custou R$ 48 milhões, equivalente a cerca de US$ 11 milhões.

Em Davos, para participar do Fórum Econômico Mundial nesta semana, Montezano atribuiu a contratação a gestões anteriores e disse que essas investigações “são caras mesmo”. Paulo Rabello se disse surpreso com o gasto final do BNDES, mas frisou que a auditoria era “necessária para preservar o banco”. Dyogo Oliveira e o BNDES não se pronunciaram.