Indicados ao Grammy Latino serão revelados em setembro

A Latin Recording Academy anunciou, nesta quinta-feira (18), que irá manter a premiação dos grandes destaques da música latina em novembro. Os indicados deste ano serão divulgados no dia 29 de setembro.

A 21ª edição do Grammy Latino terá três novas categorias: Melhor Performance de Reggaeton, Melhor Canção Rap/Hip Hop e Melhor Canção Pop/Rock. No ano passado, o palco da cerimônia de entrega do gramofone dourado recebeu shows históricos de Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Juanes e muitos outros.

Na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, a MK Music se destacou com a vitória de Delino Marçal com o álbum Guarda Meu Coração. O cantor disputou o prêmio com Priscilla Alcantara (Gente), Adriana Arydes (Sagrado), Preto no Branco (Preto no Branco 3) e Eli Soares (360º). Delino ainda aproveitou a passagem por Las Vegas (EUA) para gravar o clipe da canção Eu Sou do Tipo.