Índios venezuelanos dizem ter sofrido agressões de agentes da Guarda Municipal

Na noite da última terça-feira, dia 31, muita música e um espetáculo pirotécnico de 10 minutos receberam o ano de 2020, que chegou em alto estilo no distrito de Icoaraci. Mesmo com o tempo instável desde a tarde, uma multidão compareceu à orla, para passar a virada do ano. O evento, organizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), teve um público de aproximadamente 20 mil pessoas que participaram da festividade.

Todos queriam fazer suas fotos em frente ao palco montado na travessa Pimenta Bueno com a rua do Cruzeiro. Pela primeira vez participando do réveillon na orla de Icoaraci, Francinei Tavares, de 28 anos, agradeceu à Prefeitura de Belém por ter proporcionado mais uma festa à população do distrito “Sou frequentador da orla, mas é a primeira vez que venho participar da festa do réveillon aqui. Estou muito satisfeito com tudo que estou vendo. Há bastante segurança para nossas famílias e uma receptividade maravilhosa. Que o ano de 2020 venha cheio de bênçãos a todos nós”, disse Francinei.

“O ano de 2019 foi o tempo de jogar as sementes e, em 2020, será a colheita”, disse a promotora de vendas Lorena Reis, de 22 anos. “Esse é o segundo ano que participo desta festa e, mais uma vez, estou satisfeita por ter uma programação tão linda em nossa orla. O povo de Icoaraci merece. Estar com a família reunida em uma festa tão bonita não tem preço, Vamos receber o ano 2020 de braços abertos e pedir a Deus que abençoe nossas vidas”, complementou Lorena.

Segurança – Com a expectativa de um público superior ao ano de 2019, a segurança foi reforçada em todo o distrito de Icoaraci. Uma ação conjunta dos órgãos de segurança pública garantiu tranquilidades para a festa da virada na orla. “Icoaraci sempre atrai muita gente neste período do ano, então, tivemos a preocupação em aumentar o efetivo e atuar em conjunto com a Polícia Militar para garantir a segurança e a diversão da população”, explicou o guarda municipal Alex Mira.

Festa – A contagem regressiva para o novo ano foi comandada por Bruno Benitez, e sua banda, que ficaram responsáveis pela trilha sonora, enquanto os fogos de artifício estouravam no céu do distrito, a partir da meia-noite.

Representando a Agência Distrital de Icoaraci, Maria José Rodrigues está satisfeita com o público presente. “No ano de 2019 tivemos um público de 10 mil pessoas e, este ano superou nossas expectativas. Temos aproximadamente 20 mil pessoas, aqui na orla. É muito gratificante ver as pessoas se divertindo, mesmo não tento mais espaço. Isso significa que todo trabalho feito pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital, está sendo reconhecido pela população”, comemorou a chefe de gabinete da Adic.