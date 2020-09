Indonésios sem máscara têm que cavar covas de vítimas da Covid

Cidadãos de um município rural da Indonésia flagrados sem máscara de proteção em público estão sendo ‘condenados’ a cavar covas para vítimas da Covid-19. A ideia é punir o descuido com um ‘serviço comunitário’ adaptado à pandemia.

De acordo com autoridades do distrito de Cerme, na região de Gresik, na Java Oriental, pelo menos três homens de meia-idade e cinco menores já foram submetidos à medida no último dia 9.

Também neste mês, um castigo semelhante foi aplicado a quem desrespeitar a norma. A capital Jacarta decidiu que quem insistisse em não usar a máscara seria obrigado a ficar pelo menos um minuto dentro de um caixão.

As autoridades do local alegaram que essa é uma forma dos transgressores repensarem as consequências de seus atos. Entretanto, é oferecida outras duas opções para os infratores: pagamento de multa ou serviço comunitário.

Até o momento, a Indonésia registra mais de 230 mil pessoas infectadas pela Covid-19. Deste total, mais de 160 mil já se recuperaram, enquanto pelo menos 9,1 mil morreram.

Por Gabriela Doria