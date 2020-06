Influencer e amigos testam positivo para o novo coronavírus após festa

“Eu fui burra. Estou compartilhando isso para conscientizar vocês, então fiquem seguros”, disse ela

Enquanto no Brasil influenciadores têm debochado das mais de 1 milhão de pessoas contaminadas com o novo coronavírus, uma influencer americana aprendeu, na pele, como a indicação de isolamento social é necessária para evitar o contágio.

Victoria Bachlet relevou em sua conta no TikTok que participou de uma festa na qual uma das convidadas estava com Covid-19. No vídeo, ela aparece com colegas em um ponto de testagem drive-thru, que permite aos pacientes serem testados dentro do carro.

“Basicamente essa garota foi [na festa] e esqueceu de dizer que estava com o coronavírus e agora estamos doentes. Nós também fomos na casa de uma amiga, e o colega de quarto dela testou positivo. Eu tive febre, nariz congestionado, tosse, dor no corpo, todos os sintomas [da Covid-19], por isso vamos nos testar”, explicou Victoria.

O vídeo foi feito no dia 17 de junho. Nesta segunda-feira (22/06), o resultado chegou: ela testou positivo para o novo coronavírus. Já em quarentena desde a semana passada, Bachlet tem publicado atualizações mostrando como os sintomas estão evoluindo.

Ao ser questionada pelos seguidores da razão que a fez quebrar o isolamento, Victoria respondeu: “Eu fui burra. Eles abriram tudo nas últimas semanas e eu estava tão cansada de ficar em casa que eu só queria sair com meus amigos. Eu estou compartilhando isso para conscientizar vocês, então fiquem seguros”.