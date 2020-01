Inscrições para cursinho gratuito da UFPA terminam quinta-feira, 30

O Programa Universidade Aberta (PUA), curso preparatório, gratuito, para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), está com inscrições abertas! Voltado para estudantes de baixa renda, o PUA é um projeto de extensão do Programa de Educação Tutorial de Física (PET-Física), com o apoio de diversos cursos de licenciatura.

O PUA oferece aulas de todas as disciplinas exigidas nos conteúdos programáticos do ENEM para alunos que concluíram ou estão cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou portadores de bolsa integral em escolas particulares. As aulas acontecem de segunda a sexta, das 13h20 às 18h20. O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro.

Inscrições – Interessados devem realizar a inscrição aqui, com preenchimento do cadastro e envio, por meio eletrônico, dos documentos solicitados (RG, comprovante de residência, certificado de conclusão ou matrícula do terceiro ano do ensino médio e comprovação de bolsa para alunos de escola particular) até o dia 30 de janeiro. Depois disso, os inscritos devem confirmar a inscrição no PET-Física (Campus Básico da UFPA) e levar 2 kg de alimentos não perecíveis, até dia 31 de janeiro.

Seleção – O programa ofertará 112 vagas, e os estudantes serão selecionados via processo seletivo, que consistirá em uma prova de múltipla escolha, com 10 questões de Matemática e 10 questões de Português. A prova será realizada no dia 2 de fevereiro, das 9h às 11h. O local da prova será informado no momento da confirmação da inscrição.

Os conteúdos ministrados na prova serão os seguintes, para Matemática: Conjuntos, Noções básicas de geometria plana, razões e proporções, potenciação e radiciação, equações e problemas do primeiro e segundo graus, relações métricas e trigonométricas num triângulo retângulo, para Matemática. Para Português: Leitura e interpretação textual, Pontuação, Acentuação, Concordância verbal e nominal e Conhecimento vocabular.

Matrícula – A matrícula dos aprovados será realizada entre os dias 4 e 7 de fevereiro, na sala do PET-Física. Os alunos devem levar um documento oficial com foto e um bloco de papel A4, com 100 folhas. Os alunos selecionados que não realizarem a matrícula no período estipulado perderão a vaga.

Mais informações no edital.

Por: Rafael Miyake – Assessoria de Comunicação da UFPA