INSS atualiza para 351 peritos médicos que voltaram ao trabalho

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informaram, na tarde nesta terça-feira (22), que 351 peritos médicos federais já compareceram aos seus postos de trabalho nas agências da Previdência. O número representa cerca de 72% do total de 486 médicos que eram aguardados para o serviço em todo o país.

Segundo o governo, foram realizadas, até às 16 horas de hoje, 3.059 perícias presenciais. Esses atendimentos ocorreram em 110 agências, das 148 que já estavam com agenda para hoje. A partir de amanhã (23), 190 agências terão perícias agendadas.

Agências do INSS foram reabertas para atendimento presencial no último dia 14. Entretanto, os médicos peritos decidiram não retomar as atividades por considerar que não havia segurança para o trabalho devido à pandemia de covid-19 e todas as perícias médicas agendadas foram suspensas até a adequação das agências. Após uma segunda rodada de inspeções, os profissionais estão retomando suas atividades.

Segundo normas expedidas pelo governo federal, as pessoas que forem às agências devem usar máscaras e ter a temperatura corporal aferida por meio de termômetro infravermelho. Se for constatada temperatura acima de 37,5 graus, o segurado não poderá sequer entrar na agência e ainda será orientado a procurar um serviço médico.

As orientações incluem chegar pouco antes do horário marcado, para evitar a formação de filas, e manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Entre os serviços que poderão ser realizados presencialmente estão o cumprimento de exigência, avaliação social, justificação administrativa ou social (caso em que a pessoa precisa levar um documento para comprovar tempo de serviço que não está no cadastro oficial), reabilitação profissional, além da perícia médica.

Para realizar um agendamento, o segurado do INSS pode ligar para o telefone 135 ou utilizar o aplicativo Meu INSS na internet.