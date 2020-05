Instagram vai permitir doações em lives e pagará criadores, como o YouTube

Após a explosão das lives, que tiveram crescimento de 4.900% no começo da quarentena do novo coronavírus, o Instagram vai permitir que as pessoas façam doações em vídeos ao vivo na rede social.

Inicialmente, será um teste restrito a alguns usuários nos Estados Unidos. Se tudo correr como a empresa espera, o recurso pode ser liberado para todos no futuro. As contribuições podem ser de um a cinco dólares.

Em um movimento similar ao do YouTube, o Instagram irá remunerar os criadores de conteúdo no IGTV, um espaço virtual dedicado a vídeos longos no formato vertical. Para isso, serão exibidos anúncios com duração de até 15 segundos e que podem ser “pulados” pelos usuários.

No começo, todo o dinheiro arrecadado com anúncios será repassado aos criadores de conteúdo, mas essa é uma política que pode ser revista.

Com a medida, o Instagram reforça a produção de conteúdo e pode se tornar o principal aplicativo de vídeos longos dentro dos produtos digitais do Facebook.