Inteligência artificial ajuda cientistas a prever volta do câncer

Estudo feito em Londres usou uma ferramenta de Inteligência Artificial para identificar padrões do câncer de pulmão e determinar a possibilidade de remissão da doença

Um grupo de pesquisadores de uma universidade britânica desenvolveu um sistema de inteligência artificial capaz de prever se pacientes com câncer de pulmão vão sofrer de reincidência da doença.

O estudo foi liderado pelo doutor YinYin Yuan, do Instituto de Pesquisas do Câncer de Londres. A ferramenta, segundo os cientistas, analisa informações como dados genéticos e imagens patológicas para prever um possível retorno do tumor.

De acordo com os cientistas, a ferramenta foi treinada para diferencias células imunes das afetadas por um tumor. Os pesquisadores dizem que partes do tumor estão cheias dessas células imunes – o que eles descreveram como “regiões quentes”. Já outras partes, sem nenhuma célula imune, foram categorizadas como “regiões frias”.

Com uso de inteligência artificial, os pesquisadores conseguiram identificar essas partes “quentes” e “frias”. E, de acordo com o estudo, quando mais partes “frias”, maiores são as chances do retorno da doença.

“Ganhamos uma nova forma de enxergar como o câncer de pulmão pode se revestir para escapar da atenção do sistema imunológico – e ao fazer isso, ele pode continuar a evoluir e se desenvolver. A habilidade do câncer de evoluir e voltar após o tratamento é um dos maiores desafios enfrentados por pesquisadores e médicos do câncer na atualidade”, explicou o doutor Yuan em um comunicado.

Apesar dos resultados iniciais empolgantes, o estudo ainda está em seus primeiros estágios e ainda deve evoluir bastante com o tempo. No futuro, a ferramenta de inteligência artificial pode ser mais uma aliada dos sistemas de saúde para o combate ao câncer.

Por: Daniel Junqueira, editado por Liliane Nakagawa