Interdição do Viaduto do Coqueiro é mantida por 10 dias após deslizamento de aterro

Por conta da medida, o Detran abriu nesta terça-feira, 10, um retorno provisório na via para auxiliar no fluxo de veículos.

A interdição parcial do viaduto do Coqueiro, no km 4 da BR-316, será mantido por 10 dias, segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Dois pontos de acesso ao elevado foram fechados após parte do aterro deslizar nesta segunda-feira (9).

Em função da medida, o Detran abriu um retorno provisório no km 5 para atender a demanda de veículos no sentido Ananindeua-Marituba. Com o retorno, o acesso à BR-316 pela João Paulo II será facilitado.

De acordo com o Detran, a interdição parcial do viaduto é necessária para realizar a manutenção e recuperação do aterro do elevado. Agentes do Detran devem permanecer no local auxiliando na organização do trânsito. O órgão informou ainda que equipes estão fazendo rondas na área para avaliar o nível de trafegabilidade e monitoramento de alagamentos.