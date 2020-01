Internautas reagem a retirada das Samaumeiras Históricas da BR

Internautas denunciam que o governo do Pará matou a samaumeira da BR-316 para a execução das obras do BRT na rodovia.

As duas Samaumeiras Históricas localizadas no canteiro central da rodovia. O novo destino delas será uma das pétalas do viaduto do Coqueiro, numa distância de aproximadamente 900 metros de onde estão. A medida está autorizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Inicialmente, o projeto previa o corte com supressão vegetal das duas árvores localizadas na altura do km 3 da rodovia, porque elas estão na faixa de domínio das obras da “Nova BR”. Tenho minhas sérias dúvidas sobre este transplante, não muito distante, tivemos a experiência com as palmeiras transplantadas para o canteiro da Avenida Mário Covas em Ananindeua e são poucas as que continuam em pé.

No dia 23 de janeiro o governo do estado publicou uma matéria na Agência Pará cujo título “Paisagismo da Nova BR prevê plantação de 1.500 mudas de 26 espécies nativas ” onde afirmava que a samaumeira seria transplantada para uma das pétalas do viaduto do Coqueiro.

Transplante – O Governo desenvolveu um projeto específico para transplantar duas samaumeiras localizadas no canteiro central da rodovia. A ação é inovadora, neste porte, na Região Metropolitana de Belém, e busca preservar os indivíduos arbóreos no corredor de transporte. O transplante iniciará na próxima segunda-feira (27).

Após a repercussão da derrubada de outra samaumeira no terreno de uma construtora em Batista Campos, a população se questionou sobre o futuro de outras árvores como essas que estão na faixa de domínio do BRT.

Esperamos que esta ação tenha sucesso e o povo de Ananindeua não perca algo tão valioso e simbólico para o Município.