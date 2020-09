Internautas voltam a pedir boicote contra o filme Cuties

Netflix pode ser investigada nos EUA por pornografia infantil. Dois senadores já fizeram o pedido ao Departamento de Justiça.



A diretora do filme também deve ser investigada por exploração infantil, o que é EXATAMENTE o caso desse lixo pedófilo.#Pedoflix — Leandro Ruschel 🇧🇷🇺🇸🇮🇹🇩🇪 (@leandroruschel) September 13, 2020

A produção francesa da Netflix – Cuties – voltou a ser assunto nas redes sociais neste domingo. O longa da diretora Maïmouna Doucouré foi acusado de sexualizar crianças de 11 anos e, por isso, os internautas subiram a tag #pedoflix no Twitter.

O filme se tornou alvo de críticas antes mesmo de chegar ao catálogo da plataforma no dia 10 de setembro. As cenas de meninas menores de idade dançando de forma sensual gerou revolta entre os assinantes do serviço de streaming.

Um pedacinho do filme Cuties da #PEDOFLIX 😡 Pra vocês que ainda insistem em assinar essa PORCARIA: continuem dando dinheiro para destruírem NOSSAS CRIANÇAS! Paguem para que destruam a moral e os bons costumes! 😡#ProtejamNossasCrianças #PedofiliaNÃO #PedofiliaÉCrime pic.twitter.com/XKyVGkb1Pu — ⎊ Milla Ribeiro (@millar_ibeiro) September 12, 2020

Em suas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro emitiu uma nota de repúdio a Cuties e disse que a obra estimula a erotização precoce.

– Netflix incentiva erotização precoce ao exibir filme com crianças de 11 anos dançando de maneira sensual. Meu repúdio a essa porta escancarada para a pedofilia.