Internet se revolta e chama #DrauzioVarellaLixo

Através das redes sociais, o doutor Drauzio Varella publicou uma nota de esclarecimento acerca da reportagem do Fantástico exibida no dia 1º de março sobre o transexual Suzy. A comoção gerada pela matéria deu lugar à revolta depois que foi revelado que Suzy foi preso por estuprar e matar uma criança de 9 anos.

Frequentando presídios há 30 anos, Drauzio disse que não procura perguntar os crimes cometidos por seus pacientes. O nome do médico ficou entre os temas mais comentados da internet, que segue promovendo boicote à emissora depois que a realidade sobre o crime foi descoberta.

Médico emitiu nota de esclarecimento Foto: Reprodução

– Em todos os lugares em que pratico a Medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. Sou médico, não juiz.