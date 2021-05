Invasão de aranhas gigantes assusta moradores em cidade na região oeste de Belo Horizonte

Moradores do bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte, ficaram aterrorizados com uma visita inesperada dentro dos apartamentos: aranhas “gigantes”, com cerca de 15 centímetros e aparência silvestre.

Flávia Prado foi uma das pessoas que avistou o aracnídeo. A administradora fotografou ontem o “bichinho” escalando o teto de sua casa, no 8º andar do prédio, localizado em uma região bastante urbanizada.

“Fiquei muito desesperada! Como tenho filhinhas pequenas, eu logo pensei: vai matar minhas meninas!”, comentou ela, em relato ao UOL. Dias antes deste registro, outro exemplar da aranha foi visto pelos moradores na área privativa do condomínio.

A espécie em questão se assemelha à armadeira, que, além de maior que as outras, também pode ser perigosa para os humanos, já que é peçonhenta e tem uma picada dolorosa.

Aranhas 'gigantes' assustam moradores do Buritis, em BH; picada é dolorosahttps://t.co/VDd2b8MG0E pic.twitter.com/F2cbdtLcOZ — Estado de Minas (@em_com) May 7, 2021

Diversos relatos

Depois que Flávia postou a foto em um grupo do bairro no Instagram, diversas pessoas da região afirmaram que também presenciaram a mesma cena e, em alguns momentos, questionaram “qual bicho seria esse”.

Uma delas, Poliana Andrade, disse: “No meu prédio está lotado por causa da mata aqui do lado”.

No fórum, vários confirmam terem visto aranhas “gigantes” nos últimos dias e destacaram para a necessidade de cuidados extras diante da situação.

“Está mesmo aparecendo aranha armadeira, tomem bastante cuidado, tem que chamar o pessoal do Meio Ambiente ou os bombeiros”, alertou a moradora Denise Ferreira.

Por: UOL

Crédito: Redes Sociais