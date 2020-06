iOS 14 dá pistas de iPhone 12 com tela digna de celular gamer

O iPhone 12 poderá vir com tela com taxa de atualização de 120 Hz, de acordo com a versão preliminar do iOS 14. A função tende a oferecer mais qualidade gráfica e animações mais fluidas que a tradicional tela de 60 Hz e é também uma característica comum dos celulares gamers. A tela que promete transições mais ágeis é usada pela Apple no iPad Pro.

A especulação foi divulgada no Twitter por meio de um print da tela exibindo a opção de limitar a taxa máxima de quadros, mesmo que os iPhones atuais não sejam capazes de realizar esta redução. Telas com esta tecnologia já podem ser encontradas em rivais da empresa da maçã, como o Galaxy S20 (Samsung) e o ROG Phone 2 (Asus).

Imagem da tela onde a configuração que indica possível display de 120 Hz está localizada — Foto: Reprodução/JunoTechno

O ajuste aparece em aparelhos que já atualizaram o iOS. Ele fica na parte de “movimento”, dentro da seção sobre acessibilidade. Ao entrar nessa tela, o usuário encontra a opção de limitar a taxa máxima de quadros da tela para 60 quadros por segundo, mesmo que o mais avançado dos iPhones atuais não apresente possibilidade de variação maior do que a de 60 Hz.

Apesar de essa configuração sugerir as futuras melhorias da tela do iPhone 12, não há confirmações por parte da Apple. As dúvidas serão solucionadas logo em setembro, mês aguardado para o lançamento do sucessor da linha iPhone 11.

A Apple registrou nove modelos na Comissão Econômica da Eurásia (EEC) com diferentes códigos, dados responsáveis por identificar os diferentes modelos do futuro smartphone. Dentre os nove modelos, é possível esperar dois celulares mais simples para compor a linha básica e os outros sete para integrar as versões mais caras.