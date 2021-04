IPMB informa sobre suspensão temporária de serviços e atendimento com restrição

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB ) suspendeu, até o próximo dia 15 de abril, os serviços de recadastramento e de prova de vida, necessários para o recebimento dos benefícios previdenciários. “Informamos aos segurados e beneficiários que essa decisão é temporária em razão da situação calamitosa da Covid-19”, explica a presidente do Instituto, Edna Maria Sodré D’Araújo.

Segundo a presidente, outro serviço do IPMB que passou por mudanças foi a Perícia Médica, cujo atendimento está restrito apenas aos usuários que realizarem o agendamento pelo e-mail spm@ipmb.pmb.pa.gov.br.

Em relação ao serviço de emissão de Certidão Negativa, o IPMB continua com atendimento presencial em sua sede, porém com restrição de até 15 pessoas por dia. O acompanhamento da tramitação de processos de aposentadoria e de pensão por morte também passou por mudanças por conta da pandemia e pode ser realizado por meio de ligação ao telefone (91) 3084-1331 ou pelo envio de mensagem ao whatsApp (91) 98458-0803, do Departamento de Previdência (DPREV) do IPMB.

Quanto ao recebimento de requerimentos de Pensão por Morte, acompanhados da documentação necessária, continua sendo feito normalmente no protocolo da sede do Instituto, das 8h às 14h, de segunda à sexta-feira.

O IPMB orienta aos servidores públicos municipais ativos e inativos acessarem o Portal do Servidor (sistemas.belem.pa.gov.br/portaldoservidor) para receberem o contracheque do mês e a Cédula C (Documento obrigatório para Declaração do Imposto de Renda, onde constam os rendimentos recebidos e o Imposto de Renda retido durante o ano a ser declarado). As medidas restritivas atendem ao Decreto n°. 800/2020, do Governo do Pará, e suas revisões posteriores publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), para a garantia da manutenção do distanciamento controlado e dos protocolos específicos devido ao agravamento do contágio da Covid-19 no Estado.

Por: Walrimar Santos