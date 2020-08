Irmã de Juliana Paes desiste de ser mãe de santo e se converte

Criada desde muito jovem no espiritismo e frequentadora de terreiro de umbanda, a empresária Rosana Paes, irmã mais velha da atriz Juliana Paes, desistiu de se tornar mãe de santo e se converteu ao Evangelho. Em um post no Instagram, Rosana contou que se batizou em uma igreja evangélica no último sábado (22).

– Só Deus conhece a fundo o meu coração e sabe o quanto desejava esse batismo. O Espírito Santo inundou a minha alma, meu espírito, meu ser e me limpou de todas as angústias que carregava do passado. O processo foi longo e sei que hoje a lapidação está apenas começando também, mas, ter a certeza que hoje meu único dono é Jesus, não há palavras que expressem o que sinto.

Dona do Espaço Juliana Paes Niterói, Rosana disse que sentia um vazio no peito inexplicável, mas, a partir do estudo da Palavra de Deus, ela conseguiu “ter uma paz que excede todo o entendimento”.

– Quero agradecer muito ao missionário e amigo/irmão Fábio Santanna que me resgatou no banco em um dia bem difícil da minha vida. Obrigada à pastora Ana Luisa e a todos os obreiros do Ministério Redenção que se dedicam e doam suas vidas para esse propósito lindo de resgatar almas. Obrigada a meus irmãos, meus filhos, meu amor, minha família. Vocês são meus maiores motivos para minha busca. E obrigada a Deus acima de tudo que sempre esteve ao meu lado cuidando de cada detalhe.

Rosana se batizou juntamente com seu noivo Ricardo Manel Braz. No Instagram, ele disse que o batismo foi o dia mais importante de sua vida. Ricardo agradeceu a Deus por, segundo ele, ter uma vida completamente transformada.

Por: Rafael Ramos